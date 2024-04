Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2024?

Llegó el cierre del torneo. Once equipos se juegan el pase a la siguiente ronda y aunque ya hay algunos clasificados, aún queda mucho que disputarse. La Jornada 17 del Clausura 2024 empezará con dos juegos este viernes y cerrará con dos más el domingo.

América tiene la posibilidad de asegurar el liderato de la Liga. El equipo azulcrema abrirá la jornada cuando visite al peor equipo del torneo, Puebla, a las 19:00 horas del centro de México. Como todos los juegos de la Franja se podrá ver tanto por Azteca como por Fox Sports.

Una vez terminado el juego, Pumas viajará a Querétaro en un duelo que definirá los últimos puestos del Play-In. El juego en el Corregidora se podrá seguir por Fox Sports en punto de las 21:00 horas.

Ya en los juegos del sábado, Juárez buscará eliminar a León de la siguiente ronda con una victoria en punto de las 17:05 horas. El juego se podrá seguir en exclusiva por Fox Sports Premium. Tras el duelo en la Frontera, Tigres vs Tijuana, Toluca vs Cruz Azul y Pachuca vs Mazatlán jugarán por lo alto de la tabla general en punto de las 19:00 horas. El partido en Nuevo León se podrá ver sólo por Vix, mientras que el partido del Nemesio Diez será transmitido por TUDN así como por Canal 5. El tercer juego irá por Fox Sports y Claro Sports.

La jornada sabatina cerrará con el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. El juego se llevará a cabo en el Estadio Jalisco en punto de las 21:10 horas y se podrá ver en tele abierta por Canal 5 y por TV Azteca, así como por TUDN.

Ya el domingo, los juegos de Monterrey vs Necaxa y Santos vs Atlético de San Luis se llevarán a cabo a las 18:00 horas e irán en exclusiva por Vix.

