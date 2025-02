Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aseguró continuidad de Vicente Sánchez

Víctor Velázquez declaró que Vicente Sánchez va a terminar el torneo como director técnico de Cruz Azul. El estratega charrúa será el timonel de La Máquina del Clausura 2025.

Vicente Sánchez concluirá el torneo

"No se puede decir que alguien es interino, se le ha dado toda la confianza, él va a concluir el torneo y simplemente se le da la confianza para que siga adelante. Vicente va a terminar el torneo, estoy seguro, porque vamos a hacer un gran papel", aseguró.

También reconoció el gran trabajo del charrúa en frente del conjunto celeste, destacó que no ha tenido tiempo de trabajar de manera completa.

"Ha estado trabajando intermitentemente, no ha tenido mucho tiempo para trabajar como debería de ser. En esa transición ha sido complicado, tenemos la confianza de que tenga la continuidad con la metodología que ha venido trabajando con el equipo como era en la temporada pasada. Se le da la confianza para que siga adelante", dijo.

Precipitada salida de Anselmi

El Ingeniero también habló sobre la salida de Martín Anselmi, el directivo dijo que la manera en que se fue, se dio de manera precipitada.

“La realidad se sabe, fue muy precipitada su salida, se le dijo que se le daba el apoyo, pero no nos dieron las comisiones en el Porto. Estamos en una controversia, las partes legales lo decidirán, que se lleve todo a cabo conforme a los contratos. No queremos hacerle daño a nadie. Terminó la etapa con Martín, le deseamos lo mejor, es lo que el club desea, no tenemos ningún problema", finalizó.

