Fernando Ortiz desmiente la llegada de Harold Preciado: "No va por ahí"

Recientemente, con el arranque del Clausura 2024 a la vuelta de la esquina, los rumores sobre posibles fichajes de equipos importantes en la Liga MX han ido creciendo y los Rayados de Monterrey no están exentos de todo lo que se dice antes de que comience el nuevo certamen.

Uno de los nombres que ha rondado 'El Barrial' es el del delantero sudamericano Harold Preciado, actual jugador de Santos Laguna, mismo que el propio 'Tano' Ortiz, entrenador de Rayados, se ha encargado de desmentir este jueves en conferencia de prensa.

"Me han preguntado el Cabecita Rodríguez también y se dice que no. Igual siempre lo que digo y después sale lo que ustedes quieren poner. Entonces, y si no me matan, cualquiera de las dos que diga, pero voy a ser fiel a lo que soy, no. No es por ahí (sobre Harold Preciado)", comentó el estratega de Rayados.

A pesa de esto, el Tano también aseguró que la plantilla de Monterrey todavía no está cerrada y que van a seguir buscando incorporar a más y mejores jugadores durante este mercado invernal.

"No, va a tener que venir alguien más. Quiero alguien más. No estoy conforme con él. Esa es la palabra. Sí, la máxima, perdón, la exigencia siempre es la máxima, no hay mínima. Acá es un club donde la exigencia tiene que ser al máximo. Dar la posición que quiero o pretendo siempre se perjudica en las negociaciones. Entonces, vuelvo a insistir, la directiva es el momento donde ellos tienen que trabajar y satisfacerme en el puesto donde yo quiera", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS RECLAMA ANTE LA FIFA LA FALTA DE PAGOS DE SAN LORENZO POR EL TRASPASO DE ADAM BEREIRO