LIGA MX: Fan ID generó grandes filas para ingresar al América vs León

El Fan ID sigue siendo un verdadero caos para los destinados al fútbol mexicano, ya que la mayoría de ellos llegan sin haber hecho su registro y terminan provocando retrasos en el ingreso a los estadios. En esta ocasión el Estadio Azteca sufrió las consecuencias de esto y generó grandes filas en los diferentes accesos para ingresar al partido entre América y León.

Algunos usuarios se mostraron molestos por el impedimento de su acceso debido al Fan ID, incluso alegaban que en la página oficial del Club América se mencionaba que aún no es obligatorio y que lo sería hasta dentro de las próximas jornadas. Ante esta conducta, el personal de seguridad únicamente señalaba que esa era la indicación que ellos recibieron y que eso debería de verse con gente encargada de la administración del Estadio Azteca.

Cabe destacar que no solamente los aficionados mexicanos eran los únicos que padecían con el registro del Fan ID ya que algunos extranjeros no podían completar su registro debido a que le señalaba un error por no tener la identificación mexicana. Respecto a esta situación, RÉCORD pudo saber que al ser de otro país no deberían de presentar algún problema, ya que Incode tiene a más de 100 extranjeros registrados para la Liga MX.

Finalmente la seguridad tuvo que ceder ante la gente que tenía su boleto y los fue dejando entrar a cuentagotas para que no generaran un tapón en los torniquetes y pudieran ir avanzando con fluidez en los registros de seguridad que tendrían antes de ingresar al estadio.

