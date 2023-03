Liga MX: Más de 3 millones de aficionados registrados con Fan ID

A pesar de que los diferentes estadios de la Liga MX han significado un reto para Incode, la empresa ha logrado mantenerse dentro de su planeación para lograr registrar a más de 3 millones de usuarios con el Fan ID y así puedan disfrutar de una forma segura de todos los partidos de la liga y de la Selección Mexicana.

"A raíz de eso (lo sucedido en el Corregidora), de manera inmediata nos sentamos a entender primero cual es el problema de fondo, que retos había. Detectamos que en las puertas de los estadios no hay internet o es de mucha intermitencia de internet. Por otro lado, tenía que ser una solución que evitará el sesgo humano, que un guardia o personal no decidiera si una persona debe de entrar o no y, tercero, cómo lograr que se escale, que se puedan ingresar en 15 minutos 20 mil aficionados de una manera rápida y que no se generan estos cuellos de botella", comentó Diego Creel, director de México y Latinoamerica de Incode.

A pesar de todas estas problemáticas que tuvieron que enfrentar, Creel señaló que en estos momentos están cumpliendo con la ruta que tenían.

"A la fecha de hoy, a la jornada que se lleva, vamos cumpliendo la ruta crítica. El monto exacto de aficionados enrolados que que se van a acabar enrolando a este Fan ID esta entre 3.5 y 5 millones de aficionados, que es lo que se estima que se dé en la en la temporada".

Una de las claves para mantenerse dentro de la planeación es la comunicación que han tenido con los aficionados, ya que están pasando del proceso de que el Fan ID era opcional a que ahora es obligatorio.

"Lo que hemos notado es que conforme vamos caminando, el proceso de inicio donde fue voluntario, empieza cada vez a ser indispensable. Estamos en ese en ese punto intermedio donde aquí la clave es una buena preparación, una buena comunicación y planeación, de esa manera en donde logremos que los aficionados generen su Fan ID con tiempo y con calma, el proceso de entrada al Estadio es muy rápido".

AÚN HAY COSAS QUE MEJORAR

En Incode son concientes que aún tienen margen de mejora con el Fan ID, ya que desean que sea una herramienta práctica para los usuarios y no entorpezcan la entrada de estos mismos a los estadios de la Liga MX. A pesar de esta posibilidad de perfeccionar, Diego Creel destacó que ya se están viendo los beneficios.

El Fan ID es una herramienta que llegó para quedarse en el futbol mexicano, ya que apartir de la Jornada 14 será obligatorio contar con esta identificación para asistir a todos los partidos. Pesea ser tan novedoso, Creel comentó que han recibido una buena respuesta por parte de la afición, pero aún pueden mejorar su tecnología.

"Hemos notado mucha exposición del aficionado, ha sido un proceso donde se ha notado de manera muy constructiva la interacción de las partes, mayormente la del aficionado. Evidentemente está tecnología, así como el resto de tecnologías en lo general tienen mejora continua, siempre tienen oportunidad de mejora".

Dentro de estas áreas de oportunidad, el director de México y Latinoamerica de Incode destacó lo siguiente: "Nosotros puntualmente hemos detectado áreas de oportunidad, por ejemplo en que sea más rápido el escaneo, en buscar que la capacidad siempre aguante picos de momentos clave en los estadios, con la retroalimentación de los aficionados se puede mejorar el cómo se genera el Fan ID, como se asiste la creación del Fan ID en los estadios, la logística, estamos en un proceso de calibración donde hay un espacio para hacerlo crecer de manera óptima".

A pesar de que aún tienen ese gran margen de mejora, en Incode señalan que ya se están viendo resultados al hacer que la gente se sienta segura al ir a los partidos de la Liga MX.

"Todo esto se logra conforme avanza la tecnología y conforme se recibe retroalimentación del aficionado y de los clubes y de todos los distintos entes. Ya se comienza a ver el beneficio, no nada más en lograr estos espacios cada vez más amigables y seguros para la familia, si no en la forma en la que empieza a subir. Al tener tranquilidad y confianza de que vas a ir a un lugar en el que está seguro, esto fomenta a que más gente quiera ir".

Actualmente la tecnología del Fan ID está disponible para los 18 clubes de la Liga MX, sin embargo, los primeros que pudieron gozar de esta tecnología fueron Atlas y Santos, ya que fueron los primeros en acercarse a Incode.

"Pues mira los primeros clubes fueron los representados por grupo Orlegi, Atlas y Santos, eso se derivó de lo que pasó hace ya un año en el estadio de la Corregidora cuando hubo este trágico evento", comentó Diego Creel.

