Tras haber concluido con sus compromisos en los Estados Unidos durante la semana de Fecha FIFA, el América ya piensa en su próximo encuentro de Liga ante el León; sin embargo, las dos incógnitas del conjunto de Coapa para este partido son Federico Viñas y Roger Martínez, quienes volvieron golpeados a México.

Aunque en ambos casos existe optimismo de que no sean temas de gravedad, en el caso de Viñas todo apunta a que solo fue el golpe en la cabeza, que no trajo consigo un tema mayor, aunque durante la semana el jugador seguirá bajo observación, y con ello, determinar si podrá estar o no disponible para el juego ante la Fiera.

El jugador uruguayo arrancó como titular en el partido amistoso contra Santos Laguna del pasado jueves; sin embargo, al minuto 10 tuvo que salir de cambio tras llevarse un golpe en la cabeza que encendió las alarmas, por lo que de inmediato fue atendido por el cuerpo médico para descartar una posible conmoción.

Mientras que, Roger Martínez, quien participó en el duelo ante Xolos de Tijuana, se llevó un golpe en el pie derecho, y aunque hasta el momento no está confirmada la gravedad del mismo, al interior de la entidad azulcrema confían en que no es algo de mayor cuidado, lo irán llevando poco a poco en el transcurso de la semana para no arriesgarlo.

Este par de elementos, no son parte del once titular de Fernando Ortíz; sin embargo, son suplentes recurrentes, por lo que una hipotética baja el fin de semana será muy sensible para el equipo, aunque a la vez, sería la oportunidad que la cantera americanista espera, ya que en los amistosos varios juveniles tuvieron chance de mostrarse, por lo que el Tano bien podría echar mano de sus jóvenes, entre ellos, Esteban Lozano, quien se perfilaría para suplir a Viñas en la delantera.

