Tuca sobre afición de Tigres: 'Me preocupa cómo los voy a recibir yo'

El próximo sábado a las 21:00 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, Tigres recibirá a Juárez FC en duelo por la última Jornada del Apertura 2021.

Duelo por demás especial, pues en el banquillo de los Bravos estará Ricardo 'Tuca' Ferretti, exentrenador de los felinos del norte, quien llevó al conjunto de San Nicolás de los Garza a ganar 10 títulos oficiales en la misma cantidad de años. Y el mismo entrenador de origen brasileño, previo al juego, reveló que no le preocupa cómo sea recibido por la afición de la UANL, los Incomparables.

"No es una cosa que me preocupe, la pregunta no es cómo pienso que me van a recibir, el problema es: ¿cómo los voy a recibir yo? Como siempre, con mucho cariño y agradecimiento; o sea, no puedo esperar que a un entrenador del equipo rival lo aplaudan, pero yo sí los puedo aplaudir dentro de mí, como siempre los he aplaudido durante todos los años que estuve en la institución", dijo Ferretti, a su llegada a Monterrey, quien además descartó recibir un reconocimiento por parte de la directiva regiomontana por su paso con el equipo.

"No, para nada, no tienen porque", aseguró.

Una victoria o empate de Juárez FC en el Volcán provocaría que Tigres quede a expensas de otros resultados para mantener su lugar directo a Cuartos de Final, algo que no es del interés de Ferretti.

"No creo que un equipo en este momento quede fuera (del pase directo a Liguilla) por el último partido, queda fuera por los 16 anteriores y el último es la consecuencia; o sea, nosotros (Bravos) no quedamos eliminados en el partido pasado, quedamos eliminados desde la fecha uno que no sacamos resultados positivos", sentenció el Tuca.

