El Mundial de Qatar ya es historia, el primer Mundial de Medio Oriente dejó buenas y malas enseñanzas para las 32 selecciones que participaron y también para los jugadores como es el caso del arquero de Bravos de Juárez: Alfredo Talavera.

El exarquero de los Pumas de la UNAM aseguró que, aun con su edad, no ha pensado en retirarse de la Selección Nacional y aseguró, en entrevista para Fox Sports, que buscará pelear un lugar para la Copa del Mundo del 2026.

"No me he despedido de nadie, ni Federación, ni de nada porque sé que si estoy bien porque me voy a cerrar las puertas cuando la misma selección me pueda necesitar… Estoy agradecido con la organización, con el cuerpo técnico del Tata… No jugué, no pasa nada y ya al siguiente 2026", comentó Talavera.

Además de esto el arquero del cuadro fronterizo también se tomó el tiempo para hablar sobre Guillermo Ochoa, su candidatura para ser titular en 2026 y sobre su salida al futbol europeo.

"NO ME VOY A CERRAR LAS PUERTAS DE SELECCIÓN" Alfredo Talavera habló para FOX Sports sobre la Selección Mexicana, está agradecido con el Tata por la oportunidad que le dio, pero no dejará de luchar para tener minutos. Ojo, que también habló sobre Ochoa. #LUP pic.twitter.com/Spbnf7jMjt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 5, 2023

"Es un arquero que tiene mucha ilusión, sigue siendo muy positivo y está bien, mientras no nos pongamos un limite todo puede pasar y si él se siente con la capacidad como para pelear un puesto también en 2026, pues adelante" comentó.

Talavera actualmente tiene 40 años cumplidos, llegaría al 2026 de 43, de mantenerse en activo, lo seguro es que peleara por un sitio para el siguiente Mundial.

