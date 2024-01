Diego Mejía quiere que en la Liga MX haya más confianza en los directores técnicos mexicanos

Quiere que confíen en el talento mexicano. A pesar de arrancar el Clausura 2024 con una derrota ante Pumas, Diego Mejía, director técnico de Juárez, desea tener un buen torneo para que los equipos de la Liga MX confíen más en el talento mexicano.

"Yo tuve la posibilidad de formarme en Europa pero hoy hay dos auxiliares que me acompañan que son mexicanos no fueron a Europa y está preparadísimo para mí la falta de oportunidades es real. Me encantaría poder hacer un muy buen torneo, no solo para llevar a mi equipo a donde se merece y para como bien dices, estabilizar mi carrera, también para que confíen en los mexicanos", sentenció Mejía.

Respecto al desempeño que tuvo su equipo en este partido, el estratega Azteca mencionó lo siguiente:"Lo acabo de hablar con mis auxiliares, me parece que hicimos el plan de partido correcto, el equipo se paró y en algún momento tuvimos la posibilidad de marcar primero, hay que darle vuelta a esto rápido".

"La verdad estoy muy contento por como se escribe la nueva página de este torneo, el equipo mostró muchísima personalidad, le jugó al tú por tú a un equipo que estuvo a punto de llegar a la final el torneo pasado", agregó el entrenador de Juárez.

