DT de Juárez tras vencer a América: 'Estoy súper contento, vamos paso a paso'

Diego Mejía, técnico de F.C. Juárez no ocultó su alegría tras haber conseguido la victoria ante el América, pues aseguró que con este resultado representan a la gente de Ciudad Juárez.

“La verdad que estoy súper contento con el esfuerzo de los jugadores, no sólo me siento representado por ellos, creo que después de mucho tiempo estamos representando a la gente de Juárez, que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar, los jugadores no dejaron de creer, muy contento e ilusionado por lo que pasó”, declaró Mejía en conferencia de prensa.

Mejía manifestó su deseo de seguir construyendo al equipo, aunque aclaró que irán paso a paso.

“Yo tengo un sueño y es construir en este equipo, lo repito, con estos jugadores que creen en la idea, siento que estamos por lograrlo, vamos paso a paso, tenemos los pies en la tierra, vamos paso a paso, apostamos por jóvenes de expansión, Sub-20, estamos en construcción, vamos poco a poco”, comentó.

Finalmente, el estratega fronterizo destacó el trabajo de su directiva, pues considera que realizaron un buen excelente mercado de fichajes.

“Sin duda, me parece que el trabajo que hizo la directiva en este mercado de fichajes fue buenísimo, tenemos una base mexicana y jugadores extranjeros que nos aportan, Avilés, Aitor, en fin, buscamos representar a la ciudad, somos el equipo más nuevo del futbol mexicano, la base es construirla, por qué no disfrutarlo, claro que queremos ser campeones, pero debemos de ir dejando cimientos sólidos”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINÉ TRAS SU PRIMERA DERROTA CON AMÉRICA: 'IMAGINÁBAMOS UN INICIO DISTINTO'