FC Juárez: Alejandro Arribas, encantado de volver a México y del reto con Bravos

Después de más de dos años, Alejandro Arribas está de regreso en el futbol mexicano, pero ahora como jugador de FC Juárez, club que lo tiene ilusionado y con ganas de dar los mejores resultados.

"Vuelvo con muchas ganas e ilusión. Me encantó la etapa que tuve con Pumas y ahora en Juárez con muchas ganas de ayudar al equipo para que salga de los puestos de la multa.

"Regreso lleno de experiencias nuevas y con ganas a México porque la Liga y el país me gustan mucho y estoy encantado de volver a un nuevo reto", dijo en charla con RÉCORD. Además, recalcó que “cada partido me voy a ir con la cabeza bien alta porque podré jugar mejor o peor, pero me entregaré siempre y eso lo garantizo porque no hay opción", expresó el europeo.

El defensa español ya jugó sus primeros minutos con su nuevo equipo, pero está deseoso de tener mayor participación cuando Bravos visite a La Máquina. "Sabemos lo que es y su manera de jugar, pero tenemos nuestras fortalezas, y debemos ponerles dificultades, vamos a llegar muy bien preparados para que se dé un buen resultado.

"Hay un gran equipo y tenemos las cosas muy claras, y ahora hay que competir con uno de los mejores equipos. Es un partido muy complicado en un campo muy difícil, pero llenos de ilusión y a ver hasta dónde podemos llegar y vamos por la victoria", expresó.

VE A TUCA FERRETTI COMO EL MEJOR ENTRENADOR

"Para mi es un privilegio trabajar con el mejor entrenador de la última década y estar bajo sus órdenes. Quiero aprender mucho, que me enseñe como ser lo mejor posible y ojalá a ser al equipo Campeón porque él es un Campeón y estoy encantado de que me pueda enseñar todo lo que sabe”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS: ESTRENARÁ SU CORONA DE CAMPEÓN DE LA LIGA MX ENFRENTANDO A ATLÉTICO SAN LUIS