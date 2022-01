Rafael Baca: 'Se necesitaba refrescar objetivos y con la nueva plantilla vamos a lograrlos'

Claro y contundente. Rafael Baca señaló que la renovación de la plantilla era necesaria en Cruz Azul y confía en que los nuevos elementos lleven acabo la transformación celeste.

"Se vio con el partido contra Tijuana, se vio un equipo más dinámico y eso solo lo puede hacer la juventud, me agradó esta transformación, traer jugadores de calidad que vienen a dar la frescura que se necesitaba. Les deseo que les vaya muy bien aquí en Cruz Azul, que logren los objetivos que tienen en mente y que uno podrá ayudarlos a cumplirlos. Para mi es genial lo que está haciendo el club, ellos van a ayudar a rejuvenecerlo y hacerlo más dinámico", aseguró Rafael Baca.

En ese sentido, El 22 de la Máquina alabó a sus nuevos compañeros de mediocampo, Carlos Rodríguez y Erik Lira, a quienes ve con hambre de triunfo. Al mismo tiempo, señaló que con la llegada de los refuerzos el equipo retomará la competencia interna.

“Son jugadores que ya conocen la Liga, son grandes elementos con mucha calidad, así que su capacidad no me sorprendió, pero lo que si me sorprende fue ver al grupo con esa chispa de conseguir cosas. Se ocupaba refrescar los objetivos y con estos jugadores logramos eso y en el día a día se ve que viene con ganas de trascender en Cruz Azul”, explicó.

“Fue buena la incorporación de todos los que llegaron y eso trae competencia interna, creo que cuando logramos el campeonato era algo que pasaba porque sacaba lo mejor del que jugaba y el que estaba en la banca“, añadió.

Por otra parte, el experimentado futbolista se dijo consciente de que un sector de la afición no lo apoya en el día a día, pero prefiere digerirlo con el trabajo diario y con la tranquilidad de saber que le aporta muchas cosas al equipo.

“Yo trabajo para el equipo, pero debemos ser realistas y saber que esta profesión es así, es de gustos y no nada más en Cruz Azul , hay gente con la que encajas bien y hay otras personas a quien no les gusta tu forma de trabajar, pero uno debe estar consciente de lo haga o deje de hacer, ya llevo ocho años aquí y he crecido mucho y yo sé que esto es así, si uno de lo entiende de de esa forma más a salir adelante. Hago lo mejor que puedo y eso es lo más importante, saber que estoy aportando mi granito de arena al equipo”, concluyó.

