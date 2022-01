Antuna: 'Vengo por una revancha, a hacer esa diferencia que me faltó en Chivas'

Luego de disputar sus primeros minutos con la camiseta de Cruz Azul, Uriel Antuna aseguró que su llegada a La Máquina la toma como una revancha.

“Hoy vengo por una revancha, a hacer esa diferencia que quizás si me faltó (en Chivas) y seguir estando en las convocatorias de Selección Mexicana”, dijo Antuna a su nuevo club.

Ya con algunas semanas familiarizándose con el equipo, el Brujo reveló su asombro por cómo se vive el día a día en Cruz Azul.

“Cruz Azul es uno de los equipos más grandes del futbol mexicano. Desde que yo he estado en esto, Cruz Azul ha sido un rival difícil, con muy buenos jugadores y siempre se la ha catalogado como un equipo grande. Desde dentro es impresionante, no me lo imaginaba así”, explicó.

Por último, confesó cuáles fueron las primeras palabras que tuvo por parte de Juan Reynoso, quien le entregó toda su confianza.

“Me dijo que confiaba en mí, que este es un equipo humilde y solidario, donde nos tenemos que ayudar entre sí. Así gana la institución, el equipo, nosotros y también gana él”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: JUAN ESCOBAR, EN CONVERSACIÓN CON LA MÁQUINA PARA EXTENDER SU CONTRATO