FC Juárez se queja de Pumas en juego de Play In: "Una falta de respeto"

El primer juego de la ronda de Play In en el Clausura 2025 no se jugó a la hora que estaba programado, debido a una situación meteorológica adversa, pues en los alrededores del Estadio Olímpico Benito Juárez hubo una fuerte tormenta de arena que retrasó la patada inicial.

Fran Sánchez, quien es uno de los directivos de los 'Bravos' de Juárez expresó su molestia en torno a distintas situaciones alrededor del retraso de juego, argumentando que poco tuvieron que ver él y su equipo en la decisión final.

Situación climatológica adversa en la frontera ı MexSport

¿Qué dijo Sánchez al respecto?

Después de que el partido no comenzó a la hora inicialmente estipulada, autoridades de protección civil dieron luz verde para que se jugara el partido de Play In, algo a lo que no accedió Pumas. "Empezamos a las 6 y 13 minutos porque Pumas quiso jugar a las 6 y 13 minutos, podríamos haber empezado a las 8 y media, si ellos hubieran querido".

"No nos gustó lo de ayer, se hicieron las pruebas, estaba protección civil, estaban los árbitros, estábamos nosotros, al final lo decidió todo Pumas", dijo Fran Sánchez. El directivo juarense aclaró que no son excusas las que pone al expresar su punto de vista, "hemos perdido en la cancha, esto no son excusas, lo único que pedimos es respeto a nuestra institución".

Sánchez asegura que Pumas manejó la situación a su favor ı MexSport

¿Qué sigue luego de la polémica?

"No lo aceptamos porque nos parece una falta de respeto a todos. El árbitro dijo que se podía jugar y Pumas pues evidentemente no quería. Mandaremos una queja a la Federación Mexicana de Futbol para transmitir nuestro malestar", dijo Sánchez con respecto a lo siguiente en esta situación.

"Si te soy sincero, creo que va a quedar en eso, en lo leo y te respondo. Ojalá esto sirva para que se establezca el liderazgo en la Liga MX", agregó Fran, además de aclarar que los Bravos no habrían tenido problema en cambiar el partido de día.

La victoria terminó siendo para Pumas vía tanda de penales ı MexSport

