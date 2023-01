Hernán Cristante sobre los rumores de cambio de directiva: 'No es así'

Los cambios en la directiva de los Bravos de Juárez es algo que no es oficial y así lo aclaró el técnico Hernán Cristante, quien dijo que se informará cuando haya algo concreto.

"Respecto al tema de cambio de directiva, no es así, tal vez haya gente que se pueda sumar a algún proyecto, pero no hay nada que podamos externar porque no hay nada oficial.

"Con respecto a los que se comenta de Andrés Fassi, yo siempre he tenido una relación con él, ahora hemos tenido comunicación por todo lo que se estaba hablando, si se hace algo va a ser a través de Alejandra de la Vega, no es algo que pueda yo afirmar", señaló Cristante

Respecto a la posible salida de algunos jugadores de su plantel, el timonel de los Bravos dijo que si hay ofertas que convengan a todas las partes, se analizarán.

"El tema de los rumores me tiene muy tranquilo. Sí, mueve las aguas, distrae un poco, genera ansiedad, incertidumbre, pero el futbol es así. Sí, hay o hubo intereses por varios jugadores, algo que no era tan recurrente en Juárez y ahora lo es, hablé con los jugadores y les dije que, si era de su gusto salir, la puerta está abierta, aquí no se tiene a nadie a la fuerza, hay que querer estar aquí", señaló el técnico del equipo de Juárez.

JUÁREZ SE ENFRENTARÁ A PUMAS EN LA PRIMERA JORNADA DEL CL23

Los Bravos de Juárez reconocen la jerarquía de Pumas, así lo dijo Hernán Cristante, entrenador del equipo fronterizo, quien explicó el análisis que ha hecho de su primer rival del Clausura 2023, el cual enfrentan este domingo en Ciudad Universitaria.

"Uno analiza a Pumas y sabe lo que puede ofrecer con relación a sus jugadores, el torneo anterior y lo que Rafa Puente hizo en otros equipos, así como el horario, que es una cancha complicada y se antoja un partido complejo, porque además son un plantel con jerarquía, y mi equipo tiene muy claro contra quién jugamos y de parte nuestra habrá un equipo aguerrido", comentó Cristante.

Asimismo, el entrenador argentino dejó claro que no se preocupa demás por el juego ante Pumas, y señaló que todavía está a la espera de un refuerzo más.

"Si pienso en el domingo voy a estar más inquieto, pero eso lo dejo para el domingo, no me voy a preocupar, me voy a ocupar del día a día y así me lo plantee para esta temporada.

"Sí, alguien que nos dé una variante más a lo que tenemos y entiendo que sí, no puedo decir más por qué se ha estado trabajando", finalizó el exportero.



