Hernán Cristante tras vencer a Pumas: 'El esfuerzo de hoy fue grande y la victoria merecida'

Hernán Cristante destacó el compromiso de su equipo ante un rival complejo como lo es Pumas. Además de que destacó que sus jugadores no han parado de trabajar por mejorar su nivel.

"El equipo hizo lo necesario como para poder salir con los tres puntos ante un rival que no ha tenido un buen torneo, pero es difícil, es complejo, tiene buen pie, tiene buen juego, tiene una buena estructura. En el segundo tiempo Pumas tuvo el balón, pero mis muchachos respondieron bien, el esfuerzo de hoy fue grande, y la victoria merecida, está victoria nos da mucho, raro, pero tenemos chance con 19 puntos de meternos al Repechaje", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Cristante señaló que incluso si no pasan al Repechaje, su equipo tiene un nuevo punto de partida para mejor.

"Me quedo con la entrega, el profesionalismo, el compromiso que han mostrado los chicos, porque eso se ve en la cancha. Me quedo con esos valores que no son menores, me quedo con que hace unas semanas tuvimos un nuevo punto de partida. Sea o no el repechaje para nosotros, vamos a tener un nuevo punto de partida. El equipo quiere, desea y trabaja para mejorar", reveló.

Finalmente, el director técnico de Juárez señaló que lo conseguido en este Apertura 2022 le puede ayudar a mejorar en futuros torneos: "Ajustando algunas cositas, el que seguir hiendo arriba, tenemos un buen piso. Este piso de los 19 puntos establece un nuevo parámetro para lo que viene. Si lo que viene se puede considerar apto, óptimo y que podemos dar ese upgrade".

