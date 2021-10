El entrenador Ricardo Ferretti terminó con un mal sabor de boca, luego de que su equipo no pudo sacar la victoria frente a Querétaro que se quedó con 10 hombres en la cancha. Tras el resultado negativo, el timonel aseguró que van a comenzar a trabajar al doble de cara a la recta final del certamen, pues no se confían por estar dentro de la zona de Repechaje.

"Me deja totalmente insatisfecho (el resultado 0-0), creo que siempre he mencionado que ganar es bueno empatar es regular y perder es malo. Pero yo creo que el empate no es regular, es malo por las posibilidades que teníamos con jugar más de 80 y tantos minutos 11 contra 10 y no poder sacar un triunfo me deja mal sabor de boca", indicó el entrenador del conjunto fronterizo al terminar el encuentro contra Querétaro.

Además, Juárez buscaba su segunda victoria consecutiva tras derrotar a Rayados en casa, sin embargo, nuevamente cortaron la racha de triunfos y por ende, podrían salir de la zona de repechaje si se combinan algunos resultados.

Por otro lado, los Bravos visitarán a los Pumas (el penúltimo lugar en el torneo) en la Jornada 13, por lo que el equipo del 'Tuca' podría pensar en llevarse los tres puntos como visitante ya que los universitarios solamente cuentan con un triunfo en todo el torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: BRAVOS NO PUDO CONTRA 10 GALLOS E IGUALARON EN EL BENITO JUÁREZ