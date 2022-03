Tuca Ferretti explotó contra el VAR: 'Están perjudicando en lugar de beneficiar'

Juárez condicionó su visita al BBVA luego de la expulsión de Fernando Arce. Los Bravos terminaron goleados 3-0 por los Rayados en partido pendiente de la Jornada 5.

Tras el encuentro, Ricardo Ferretti explotó en contra del VAR y el arbitraje, considerando que perjudican más que ayudar.

“Una expulsión muy rigorista, el que expulsa no es el árbitro, es el VAR que está tomando atribuciones que no debe porque hoy día cualquier jugada en la que haya situación de pisotón, porque es muy difícil que puntees un balón y en esta jugada específica, el jugador todavía no apoya el pie, si tuviera pie en el piso todavía pudiera ser, pero mi jugador puntea y la inercia que tiene su pierna le golpea pierna jugador del Monterrey y esto es ser muy rigorista, dejarse llevar por situaciones.

“Sinceramente con la posibilidad del VAR en México pensé iba a ser muy positivo, pero estoy viendo ahorita que no se está equivocando uno, se están equivocando dos. Sinceramente está muy mal la situación. No me gusta hablar del arbitraje, pero están cometiendo errores infantiles, perjudicando más el futbol que beneficiarlo”, mencionó en conferencia de prensa.

Luego de caer vs Monterrey, el Tuca aceptó que hay presión para él y jugadores.

“(Nos falta) Todo, no se puede también tapar el sol con un dedo. El equipo está presionado, yo estoy presionado y cuando se pierde, se toma una racha perdedora, es normal que la confianza disminuye bastante, pero quisiera tener los jugadores y los jugadores también, pero cuando estamos logrando equilibrar algo, vienen situaciones como estas y también errores puntuales que nos hace tener los partidos siempre en contra. No hay de otra más que seguir trabajando”, añadió.

