Tuca Ferretti tras derrota vs León: 'Mi renuncia está desde el torneo pasado'

A pesar de encontrarse momentáneamente en puestos de Repechaje, los Bravos de Ciudad Juárez volvieron a dejar escapar puntos en casa. Por ello, el estratega del equipo, Ricardo Ferretti, aseguró en conferencia de prensa que su renuncia está en la mesa desde el Apertura 2021.

"De mi parte no me siento tranquilo, al contrario, mi renuncia está desde el torneo pasado, no es de ahorita. Yo asumo mi responsabilidad y la directiva tiene la decisión. Mientras tenga la oportunidad de estar al frente yo voy a seguir trabajando, mañana es un día difícil, la gente está inconforme y con toda razón", dijo tras la derrota ante Léon.

Durante la conferencia Tuca aseguró tener el respaldo de la directiva, sin embargo, es consciente de que la situación puede cambiar de un momento a otro.

"No he tenido ningún mensaje de la directiva, hay un apoyo total, pero sabes perfectamente que la situación puede cambiar partido tras partido. Fue el torneo pasado cuando presenté mi renuncia, cuando teníamos dos puntos en siete juegos. Mi cabeza siempre está en juego, y cada partido o aprieta o afloja. Esta semana contra Puebla la soga se aflojó poquito, pero hoy vuelve a apretar, aunque me siento tranquilo", sentenció el entrenador.

Juárez se encuentra en la doceava posición de la tabla general de la Liga MX con ocho puntos. Sin embargo, los de la frontera tienen dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En la Jornada 10 visitará al Monterrey en el Estadio BBVA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÉSAR MONTES SOBRE VUCETICH: 'ME ILUSIONA SU LLEGADA A RAYADOS'