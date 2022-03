César Montes sobre Vucetich: 'Me ilusiona su llegada a Rayados'

A pesar de que el equipo está diseñado para conseguir todos los títulos en disputa, es un hecho que el presente se los Rayados ha defraudado a su afición. Sin embargo, César Montes, representante de la cantera y portador del ADN rayado, reveló la ilusión que le genera el regreso de Víctor Manuel Vucetich.

“Me ilusiona (Vucetich) , conozco la historia que escribió y todos los títulos que ganó, es un referente para la institución y nosotros creemos en él”, dijo en entrevista con RÉCORD.

Si bien es cierto que están peleando desde la zona menos privilegiada de la tabla, el ‘Cachorro’ reconoció que aprovecharán el sistema de competencia para recuperar el vuelo y estar en la Fase Final.

“Sabemos cómo es el formato de la Liga, y en esa parte estamos tranquilos, aunque lo que nos preocupa siempre es estar en los primeros puestos. Matemáticamente todo es posible , entonces sabemos lo que significa este partido y es momento de conseguir esa victoria que nos ayude a enderezar el camino “, consideró.

“Independientemente de lo que sucedió en el Mundial de Clubes, que ya aceptamos lo que pasó y ya lo dejamos atrás , cada torneo es una responsabilidad para nosotros de buscar un campeonato “, agregó.

Por su parte, Víctor Manuel Vucetich sabe que el entorno de los Rayados es sumamente exigente, pero también sabe que cuenta con las armas necesarias para alcanzar el éxito.

“En el futbol siempre hay exigencia, hasta en un equipo que es pequeño siempre habrá presión, te van a obligar a calificar o a aspirar algo aunque no tengas el capital humano, y en una institución que está más acostumbrada a mejores resultados lógicamente se intensifica, pero está sustentando con mejores elementos. Nos ha tocado tener resultados como los de Querétaro, una institución que no había tenido ningún logro y se nos dio un título y conseguir la mayor cantidad de puntos. En Chivas buscamos otra posibilidad, a lo mejor se cortó de una manera que no pensaba pero así son los procesos y uno va creciendo y mejorando”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VUCETICH: ‘LUIS ROMO TIENE GRAN CALIDAD Y RECUPERARÁ SU NIVEL’