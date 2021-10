Rayados: Javier Aguirre quiere vencer a León para evitar caer a zona de Repechaje

Javier Aguirre, técnico del Monterrey, señaló que todavía no está totalmente enfocado en la Final de Concachampions, la cual disputará frente al América, pues antes, tiene en puerta tres partidos de Liga y este sábado el León es su rival en turno, mismo al que tendrán que derrotar para evitar caer en el Repechaje.

"Tenemos una política de trabajo de ir en el día a día, no podemos pensar en la Final, cuando tenemos tres rivales antes, estamos en una zona de riesgo para evitar la repesca", declaró el estratega en conferencia de prensa.

Los Rayados llegan a este duelo como cuarto lugar de la tabla con 20 puntos, es decir, en este momento, están en zona de clasificación directa, por lo que un descalabro o incluso el empate ante La Fiera los podría hacer caer a la repesca.

El conjunto tendrá que lidiar con la sensible baja de Joel Campbell por un esguince en el tobillo; sin embargo, el ‘Vasco’ aseguró que podrá estar sin problemas para antes de la antesala de Concachampions.

"Lo de Campbell es un golpe que recibió en el tobillo, le dio un esguince, estará antes, hubo gente que dijo que no jugará la Final, no puede jugarla, si no puede con Querétaro, a ver si es posible tenerlo con Necaxa", comentó.

Por su parte, los esmeraldas son el octavo puesto con 19 unidades y una victoria los acercaría más a la Liguilla directa, de lo contario corren el riesgo de caer al menos dos peldaños más, aunque seguiría con posibilidades de clasificación.

