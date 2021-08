Querétaro: Pity Altamirano destacó personalidad de Gallos pese a derrota vs León

Para Héctor Altamirano haber jugado con un futbolista menos condicionó el partido y aunque llevan tres partidos sin conseguir victoria, aseguró que en el juego ante León se vio la entrega que desea semana a semana.

"Al jugar con un hombre menos teníamos que ser pacientes y generar opciones de gol. Me gustó la personalidad del equipo que jugó mucho tiempo con un hombre menos y mostró cómo se debe jugar estos partidos", confirmó el Pity.

Sabiendo que sin puntos no hay mucho por rescatar, el estratega resaltó que al final terminaron siendo víctimas de la desesperación y de la falta de contundencia.

“Tenemos lapsos buenos, no hemos sido un equipo tan sólido con muchas llegados pero estamos tratando de que el equipo encuentre su mejor versión. Creo que estábamos generando opciones, después el equipo no se encontró y entró en desesperación y al final no pudimos concretar", apuntó Héctor Altamirano.

