Ariel Holan: 'Merecíamos ganar el juego ante el América'

Ariel Holan, técnico del León salió con mal sabor de boca luego del empate entre su equipo y el América, pues consideró que merecieron ganarlo.

"Me gustaría analizar el contenido del juego y no el resultado. Empezamos el partido con desventaja en el vestuario y creo que hubo muchos pasajes en el primer tiempo donde no solamente merecíamos empatarlo, sino que pasar a ganarlo y creo que tuvimos muchas jugadas colectivas con las que pudimos ganarlo con lo justo, pero creo que, en el balance final del partido estuvimos cerca, creo que con la sensación con la que me voy es positiva y creo que en cuanto al resultado del partido si hubiera tenido que haber un ganador, me parece que nosotros tuvimos que haber sido", declaró en conferencia de prensa.

Holan destacó la pasión con la que sus jugadores encararon el duelo ante las Águilas; sin embargo, señaló que deben aprender a matizar ese ímpetu para evitar que los traicione y terminen con la derrota.

"No lo analizo desde el punto de vista del resultado, lo analizo del punto del contenido creo que el empezar el partido en desventaja nos puso un poco ansiosos y si hubiéramos podido sobreponernos de la tranquilidad y el entusiasmo que le pusimos, estoy satisfecho con lo que hicieron los muchachos y sobre todo por la pasión con la que jugaron el partido y tenemos que seguir creciendo para que esa pasión nos traicionen y nos haga perder el sistema de juego durante los 90 minutos”, finalizó.

