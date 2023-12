Larcamón asegura que Jardine condicionó el arbitraje en el América vs León

Para Nicolás Larcamón la jugada del penal en favor de América estuvo condicionada por las declaraciones que dio André Jardine previo al partido en donde aseguró que le preocupaba que el partido se fuera a definir por un error de la terna arbitral.

“Lógicamente cuando quedas eliminado es difícil irse con sensación positiva, bronca por no capitalizar un buen primer tiempo, en este tipo de llaves, capitalizar es lo más importante. Del árbitro prefiero no hablar, me gustaría que los técnicos no hablemos, no me pareció oportuno lo de André (Jardine) precio al partido, no le suma a la terna, la acción que marca el rumbo", confirmó el estratega.

"Prefiero no hablar, ellos están en el acierto y desacierto como jugadores. No me parecieron bueno, por la institución que tiene, me parece el foco debe de estar en otra cosa”, agregó.

Además, el argentino cree que la suerte jugó en favor de las Águilas y que la prueba de ello fue el poste de Federico Viñas que hubiera cambiado la historia del partido.

“Siento que la finalización de Fede fue excelente, previa al remate, es una jugada de lo que es él, está entre los mejores de la liga, el mejor para mí, tiene una Fidel después, tuvieron buenas perspectivas, puede ser que no tuvimos la suerte en esta serie, como le pasó al América, esa suerte, termina volcándose a favor de ellos”, sentenció Nicolás Larcamón.

