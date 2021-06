León: Anunció a Vázquez Mellado como nuevo refuerzo para el Apertura 2021

Iván Vázquez Mellado fue anunciado como el nuevo refuerzo de León para el Apertura 2021, guardameta que competirá con Rodolfo Cota la titularidad.

A través de sus redes sociales, La Fiera dio a conocer la noticia mediante una dinámica, donde le leía la mano a sus aficioandos y ahí aparecía el nombre del arquero.

“Todas las cosas están bien claras, se a lo que vengo, pero me encanta el reto que me ofrecieron, por supuesto que entiendo lo que Cota significa para este equipo, pero yo vengo a aportar, a dar el cien y con toda la buena actitud, la idea es poner toda mi experiencia y yo a disposición para lo que se me ocupe”, dijo el guardameta de 38 años en conferencia.

El portero proveniente de Juárez, defenderá su quinto equipo en el futbol mexicano, luego de haber vestido los colores de Necaxa, Leones Negro, Correcaminos y Bravos.

