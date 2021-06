León: Ariel Holan prometió una Fiera más agresiva en su presentación con el equipo

El León de Ariel Holan promete ser un equipo agresivo y vertical para competir en el Apertura 2021, aseguró el propio entrenador en su presentación como técnido de la Fiera.

“Me gusta un equipo vertical, que piense en la portería rival, pero para competir también necesitamos crecer en equilibrio, eso es necesario para las grandes competencias, me gusta jugar golpe por golpe, pero reconozco que hay que estar equilibrados en las transiciones, luego debemos ser agresivos en la recuperación y en la pérdida, me gusta que los once defiendan, cuando se ataque lo haremos a partir del arquero y cuando defendamos será a partir del extremo izquierdo”, declaró el estratega en su presentación.

Después de haber dirigido en el Santos de Brasil, Independiente y Defensa y Justicia en Argentina, el entrenador reconoció que asumirá un nuevo desafío en su misión de relevar a Nacho Ambriz.

“Este es un desafió muy lindo, muy interesante en esta etapa de mi carrera, venir después de Ambriz que ha hecho un gran trabajo es un reto, pero venimos con toda la energía y mucho esfuerzo para mantener a León en los primeros planos del futbol mexicano”, comentó.

En el inicio de la pretemporada, Holan no contará con Rodolfo Cota, William Tesillo, Santiago Colombatto, Joel Campbell, Jean Meneses y Ángel Mena quienes se encuentra concentrados con sus selecciones.

