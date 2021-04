León: Fernando Navarro será operado de la rodilla, reveló Nacho Ambriz

León está convertido en un auténtico hospital, y ahora se agregó Fernando Navarro, quien tendrá que ser operado de la rodilla derecha tras lesionarse el ligamento cruzado en el partido contra Bravos FC, así lo reveló el estratega Nacho Ambriz.

"Fer Navarro va a ser operado, me comentó el doctor el lunes, no se pudo salvar de la operación, Barreiro tenía una carga como le pasó a David (Ramírez), estaba preocupado por David, por el Chapo, por Jean, por la seguidilla de partidos, por eso hicimos que Barreiro no viajara, espero que no sea grave, Fer tendrá que ser intervenido en la rodilla, Joe tenía una molestia en los adbuctores”, comentó el DT.

Respecto al compromiso ante Mazatlán, Nacho afirmó que tuvieron bastantes errores y que no estuvieron a la altura en lo defensivo, pues de ir ganando 2-0, terminaron perdiendo 4-3.

"Un buen primer tiempo y antes de terminar regalamos un gol, tontamente como lo hemos venido haciendo, después hablé con ellos, traté de corregir algunas cosas, después Mazatlán FC juega bien, nos ataca, no estuvimos defensivamente a la altura, esa es la lectura", finalizó Ambriz.

