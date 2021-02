El anhelo de dirigir en Europa sigue vigente en el técnico campeón del futbol mexicano, Nacho Ambriz, quien si bien reconoce que de momento no hay acercamientos y su renovación con León no le inquita, sabe con que jugadores contaría en caso de comenzar una aventura en el Viejo Continente.

“Ahora estoy tranquilo porque de Europa no ha habido nada y menos ahora por la pandemia, no hay muchas posibilidades. Estoy enfocado a León, no me inquieta nada, ni la renovación, porque han habido acercamientos con la gente que me ayuda. Estoy tranquilo, metido en que el equipo vuelva a tomar el nivel", indicó Ambriz en entrevista con TUDN.

"Hoy estoy enfocado en León, no me interesa otra cosa", Ignacio Ambriz en exclusiva para @Lineade4TUDN En vivo TUDN pic.twitter.com/SSN1kKi3yG — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 6, 2021

“Hay un par de jugadores que me gustan bastante: Jean Meneses, el otro es Fer Navarro. Cuando les explicas esa parte táctica; son los dos que me gustaría llevar a Europa", añadió.

Respecto a que equipo le gustaría dirigir, el DT recordó al Osasuna: "El sentimiento que le tengo al Osasuna, es porque es un equipo en el que puedes trabajar muy bien".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: EMMANUEL GIGLIOTTI: 'JUGUÉ LA FINAL DE VUELTA LEÓN VS PUMAS CON CORONAVIRUS'