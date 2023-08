León: Rodolfo Cota está listo para volver a las canchas después de su lesión

El guardameta del León, afirmó este martes que su ausencia para el duelo frente Mazatlán en la Jornada 4 del Apertura 2023 fue por una lesión muscular, de la cual se siente recuperado y listo para ser de nuevo titular ante Atlético de San Luis si así lo requiere el técnico Larcamón.

“Me siento bien, el jueves pasado nos hicimos un estudio y estaba prácticamente al 90 por ciento a lo que nos dijeron el doctor y fisios encargados, pero es decisión de Nico lo del partido mañana”, expresó el guardameta mexicano.

Esta lesión perseguía a Cota desde la pretemporada, así lo afirmó el arquero de los 'Panzas Verdes'.

“Es una lesión que me pasó en la pretemporada en Toluca, y no es la primera vez. La temporada que fuimos igual de pretemporada a Toluca en diciembre fue la misma lesión, pero del lado izquierdo.

“Esta vez me toco del lado derecho, que es la pierna con la que le pego bien. Ahora me costó un poco más el poderla llevar para los partidos, la realidad es que llegó un punto en que ya no podía ni pegarle a la pelota”, comunicó el portero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO SAN LUIS VS LEÓN: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL JUEGO DE LA JORNADA 5 DE APERTURA 2023?