León vs Seattle Sounders Concachampions EN VIVO Cuartos de Final Vuelta

Ariel Holan confía en que León hará un partido casi perfecto y que le remontará al Seattle Sounders para superar los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Hace unos días, los Rave Green le ganaron 3-0 a La Fiera, que va por la hazaña en el Nou Camp.

“Creo que en estos meses el balance sigue siendo positivo, pero tuvimos dos partidos que jugamos de una manera que no debía y no me gustó, tengo claro que el entrenador es el responsable", explicó.

