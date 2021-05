Luis Montes: Se perdió un Mundial por una grave lesión y resurgió para ser ídolo en León

La carrera de Luis Montes ha sido una verdadera 'montaña rusa', pues en los últimos 14 años ha vivido buenos y malos momentos, pero actualmente es un ídolo de León y uno de los jugadores más talentosos en la Liga MX.

El oriundo de Ciudad Juárez fue pieza fundamental para que los Panzas Verdes ascendieran a la Liga MX en el Ap. 2012 y obtuvieran el bicampeonato al ganar el Ap. 2013 y el Cl. 2014.

Miguel Herrera lo incluyó en la lista de 23 jugadores que llevaría a la Copa del Mundo de Brasil 2014, pero no pudo asistir por un accidente que sufrió en un juego amistoso entre México y Ecuador que se llevó a cabo en Arlington, Texas.

Luis Montes marcó el primer gol de la noche y tan solo dos minutos después metió fuertemente la pierna para intentar ganarle el balón a Alejandro Segundo Castillo.

Los dos terminaron lesionados, pero el mediocampista del cuadro esmeralda se llevó la peor parte, pues sufrió una fractura de tibia y peroné.

El 'Chapito' gritó y lloró de dolor; posteriormente, lo trasladaron al hospital, pero, aunque ese fue un duro golpe en su carrera, no perdió el ánimo, después de unos meses se recuperó y años más tarde volvió a una convocatoria del Tri.

“El primer día que me lesiono yo solo quería ver a mi esposa. Me desahogué. Al siguiente día dije: Si me pongo a llorar, no me voy a curar, pues ya, no pasa nada, lo hecho, hecho está”, mencionó en una entrevista que publicó el club en Twitter.

El '10' estuvo alejado de las canchas durante aproximadamente ocho meses y reapareció en el juego entre León y Pumas de la Jornada 5 del Cl. 2015.

Luis Montes estuvo borrado de la Selección Mexicana de 2015 a 2018, tiempo en el que Juan Carlos Osorio fue el entrenador y reapareció hasta 2019, cuando Gerardo Martino lo convocó para los juegos contra Chile y Paraguay.

