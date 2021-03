Nacho Ambriz: 'Hemos recobrado la memoria, hicimos un partido completo'

Ignacio Ambriz está convencido de que el León ha recobrado la memoria, pues su futbol ha mejorado y lleva varios partidos con buenos resultados, y el partido ante Necaxa no fue la excepción, pues ganaron 3-1; sin embargo, recalcó que tienen mucho que mejorar, ya que no están en zona de calificación.

“Tres o cuatro partidos atrás el equipo iba recobrando la memoria con ese buen accionar y el de hoy fue un partido completo en el que el empate no nos servía, necesitábamos acercándonos al pelotón de los que por número están calificados y no me queda mas que aplaudir al equipo".

“No es nada fácil ser Campeón y después tener un arranque importante, no pensé que tuviéramos estos puntos a estas alturas, pero la realidad es que tuvimos descalabros importantes y muchas veces no jugando mal, pero desde el partido ante America me quedé mas tranquilo porque el equipo venia recobrando la memoria del futbol que hace y hoy hicimos un partido completo, pero tenemos claro que debemos luchar por la calificación y para nosotros se va a definir hasta el ultimo partido de la liga para nosotros”, dijo.

En tanto, ‘Nacho’ destacó la alegría que a él y a su equipo les causó reencontrarse con su afición en su estadio, y que haya sido sido con una victoria.

“Es muy grato ver otra es a tu afición en el estadio aunque no sea lleno, pero es gratificante porque el aplauso, lo que cantan siempre es gratificante y hay que agradecerle a la gente. El equipo viene de menos a más, viene creciendo y creo que éramos merecedores de este triunfo, pero siento que el equipo viene mejorando cada partido”, señaló.

