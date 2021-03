Profe Cruz tras derrota:' No hay excusas ni pretextos, tenemos vergüenza deportiva'

A pesar de tener nueve partidos sin ganar y de ser el último lugar de la Tabla General, José Guadalupe Cruz, técnico del Necaxa, reconoció el problema por el que está atravesando su equipo, pero también explicó que el rival al que se enfrentaron no sería fácil de vencer, pues es el actual Campeón del futbol mexicano y por ello terminaron perdiendo (3-1) con León.

“Tenemos una muy mala racha sin victoria desde hace tiempo y todas las malas rachas terminan, lo importante es trabajar a consciencia y sabíamos que hoy sería un partido complicado, pero así nos tocó y no podemos eludir a los rivales, no hay excusas ni pretextos, sólo hay vergüenza porque este equipo tiene vergüenza deportiva y hay que trabajar, no hay de otra", aseguró.

“Estamos en un situación bastante frágil, hemos tenido la primera oportunidad clara de gol y no la pudimos concretar, y estamos hablando del actual Campeón, para mí gusto el equipo que mejor juega y estaba completo. Ahora metimos mano en la alineación, y contra esta clase de rivales candidato a estar de nuevo en la Liguilla, no se le pueden dar oportunidades, no puedes más que reconocer que mis jugadores han dejado todo en el terreno de juego”, dijo.

En tanto, el ‘Profe’ Cruz aceptó que le están quedando a deber a la afición de los Rayos y trabajarán para mejorar, incluso advirtió que no se van a rendir: “No nos vamos a dar por vencidos, claro que estar en el último lugar de la tabla a nadie tiene contento y teneos una deuda con nuestra afición.

“Nos sentimos apenados con nuestra afición porque ellos merecen una mejor posición en la tabla, el torneo está siendo mucho más complicado de lo que presupuestamos y todos en el equipo estamos tratando de salir de esta situación”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN: VENCIÓ CONTUNDENTEMENTE A NECAXA Y SALIÓ DEL FONDO DE LA TABLA