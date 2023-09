Nicolás Larcamón sobre derrota ante Rayados: ‘La expulsión impactó en el juego, no veo falta’

La derrota del León en su visita al Gigante de Acero en un partido lleno de controversia ha dejado al entrenador Nicolás Larcamón con un sentimiento de molestia y frustración. Uno de los temas más candentes tras el encuentro fue el trabajo del árbitro Luis Enrique Santander, especialmente la polémica tarjeta roja mostrada a Yael Uribe, un suceso que el estratega de La Fiera considera que influyó en el resultado final.

"La quisiera ver, indudablemente, tuvo un impacto," comentó Larcamón en la conferencia de prensa post partido. "Habíamos salido con la clara intención de hacer lo que hicimos contra 11 y con un jugador de más íbamos a encontrar los caminos, con paciencia, con esa búsqueda de lastimar rápido al rival. Lamentablemente, en una jugada donde yo estaba, no vi falta, pero lo que pasó, es cuestión de reenfocarnos".

El entrenador de León optó por no profundizar en el trabajo del árbitro Santander y enfatizó su responsabilidad en el desempeño de su equipo. "No me interesa en este espacio hablar del arbitraje, creo que hay personas encargadas de evaluar ese trabajo," explicó. "Soy el entrenador y tengo que estar enfocado en lo que me corresponde. No puedo distraerme con otros temas. En este momento, me hago cargo de lo que me toca y me ocupa, que es ver qué cosas puede hacer mi equipo para resolver la situación actual".

Larcamón reconoció abiertamente su molestia por el momento irregular que atraviesa el León en el Apertura 2023 y la necesidad de tomar medidas para enderezar el rumbo. "Obviamente, ¿cómo no me voy a ir molesto? Me embronca el momento, me da esa sensación de enojo, rabia," expresó. "Estamos en un momento en el que tenemos que resolver rápido porque todavía estamos a tiempo. No hay más espacio para no reaccionar, para no competir y puntuar. El desarrollo del partido tiene aspectos que nos pueden dejar cosas positivas y margen de ajuste, pero en definitiva, el saldo es negativo y eso genera frustración".

El entrenador uruguayo enfatizó la importancia de la clasificación a la Liguilla y el compromiso con los seguidores del equipo. "Tenemos por delante una oportunidad que tenemos que capitalizar," declaró. "Estamos a tiempo, pero el margen se nos agotó. Queremos construir esa clasificación a la Liguilla por lo que representa para nuestra gente. Es un momento en el que muchos quizás estarán con mejor convicción de lo que podemos hacer".

