Tesillo sobre racismo de narrador de TUDN: 'Acepto las disculpas, pero no debo callarme'

Durante la transmisión del partido de Ida de las Semifinales del Apertura 2021 entre Tigres y León, Raúl Pérez, narrador de TUDN lanzó un desafortunado comentario sobre William Tesillo, zaguero de los Panzas Verdes. "Los moretones no se le van a ver, pero William Tesillo ya debe tener muchos en el cuerpo", dijo el relator después de que el jugador recibiera un par de balonazos en el cuerpo.

Ante los señalamientos por el comentario racista, Raúl Pérez se expresó en redes sociales ofreciendo disculpas al jugador esmeralda, las cuales aceptó el futbolista en una carta publicada también en las redes.

"Siempre he luchado por una sociedad en la que todos debemos ser ejemplares. Aunque agradezco y acepto las disculpas ofrecidas, no puedo, ni debo quedarme callado", escribió Tesillo en la misiva publicada en Twitter.

"Soy un hombre de fe, paz y profundo respeto. Confío en que estos incidentes no se repitan nunca, con nadie", agregó.

Aunque también, el defensor expresó su inconformidad con los comentarios del narrador, los cuales, aseguró dañaron a sus seres queridos.

"Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más.

"Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como esta, en donde el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables", sentenció Tesillo.

