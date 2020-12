Mazatlán: Daniel Amador es nuevo refuerzo del equipo sinaloense

Mazatlán FC se sigue reforzando de cara al próximo torneo de la Liga MX y ahora anunciaron la contratación de Daniel Amador proveniente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

El equipo sinaloense anunció a su nuevo fichaje con un video particular con el videojuego de Among Us, en donde se observa que un personaje con el nombre de Amador entra a una partida seguido de una recopilación de goles del Daniel.

"Hay alguien nuevo 'Entre nosotros'. Press Start. Bienvenido al juego 'Chimpa'", se lee en las redes sociales del Mazatlán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAZATLÁN ANUNCIÓ A NICO VIKONIS: "ESTAMOS ARREBATANDO AL MEJOR PORTERO DE LA LIGA MX"

Daniel jugó también en los Correcaminos y llega proveniente de los Leones Negros, equipo en el que debutó y con el cual jugó 10 partidos como titular en el Torneo Apertura 2020 de la Liga de Expansión y anotó cuatro goles.