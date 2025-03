¡Solo fue un susto! Nicolás Benedetti afirma que 'está bien' tras golpe vs Cruz Azul

Nicolás Benedetti generó preocupación tras haber recibido un golpe en la rodilla durante el partido de este viernes contra Cruz Azul, aunque pudo continuar en la cancha tras recibir atención médica.

Al finalizar el compromiso, el delantero colombiano, que anotó el gol del empate en la recta final, afirmó que "está bien" y solo se trató de una inflamación ocasionada por el impacto.

Benedetti recibió atención médica | MEXSPORT

"Estoy bien. Cualquier cosa de la rodilla me prende las alarmas. Tenía inflamado, pero no me dolía, le dije al doctor que podía seguir y se terminó el partido bien. Es un golpe, una inflamación, esperemos recuperarlo bien en la semana", dijo al término del partido.

Satisfecho con el desempeño de Mazatlán en la jornada doble

Asimismo, Benedetti señaló que los Cañoneros compitieron "muy bien" en sus dos encuentros de esta fecha doble ante dos rivales de gran nivel.

"Era una semana complicada, contra equipos durísimos (Monterrey y Cruz Azul). Competimos muy bien, sacamos cuatro puntos de seis y a seguir trabajando"

