Rubén Omar Romano sobre derrota ante Pumas: ‘Volvimos a cometer fallas en la parte de atrás’

Rubén Omar Romano señaló que Mazatlán volvió a cometer muchos fallos en la zona defensiva, lo que terminó por costarle la derrota ante Pumas. A pesar de esto, el estratega tiene claro que jamás va a poner como excusa si el plantel está bien o mal armado para este Clausura 2023

"Es una derrota dolorosa porque el equipo venía evolucionando en cuanto al aspecto que uno pretendía, lamentablemente volvemos a cometer muchas fallas en la parte de atrás, no podemos corregirlas y tratamos de buscar que el equipo sea más compacto en la zona defensiva pero volvemos a cometer errores", sentenció Romano.

El timonel del los Cañoneros aprovechó para dejar claro que no va a poner excusas sobre el plantel, incluso tomando en cuenta que a varios jugadores les falta ritmo porque venían saliendo de una lesión: "Lamentablemente yo no voy a hablar de lo que pasó, yo analicé el equipo y soy responsable del equipo. Por supuesto que yo vi el plantel que había, habían muchos lesionados que se están recuperando, le falta ritmo a Alanís, le falta ritmo a Vidrio, le falta ritmo a Bello, les falta ritmo a jugadores que venían lastimados, pero en ningún momento voy a poner una excusa de si se armó bien el plantel o no".

Finalmente el director técnico argentino tiene claro que Mazatlán tiene lo necesario para salir de esta mala racha que atraviesa: "Yo analicé el plantel cuando me hablaron y sigo confiando en que vamos a salir de esto, lamentablemente estamos tardando más de lo que pensaba".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS ROMPIÓ SEQUÍA DE 10 MESES SIN GANAR COMO VISITANTE TRAS DERROTAR AL MAZATLÁN