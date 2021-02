Liga MX: Rayados, a reencontrarse con el triunfo en duelo ante el Necaxa

Luego del descalabro sufrido ante Santos Laguna, el Monterrey visita hoy al Necaxa en el Victoria, con la intención de reencontrarse con el triunfo.

El conjunto regio, no ha mostrado la regularidad deseada en este inicio de campaña, por lo que las críticas en torno al equipo no se han hecho esperar, algo que Javier Aguirre no tomó a mal, pues aseguró que en toda su trayectoria como profesional no recuerda una semana en la que todo sea bueno.

"Llevo 45 años en el futbol profesional y no recuerdo una semana en la que sea todo bueno. Cuando calificas al mundial dura tres días, es normal, parte del crecimiento, del negocio, la salsita, lo que le gusta a la gente", declaró en conferencia de prensa.

Además, el Vasco dejó en claro que en su equipo, los jugadores deben luchar para ganarse el puesto sin importar la nacionalidad o la trayectoria de éstos.

"Cuando alguien entrena mal se lo digo a la cara. Estamos en un nivel muy bueno, en función al rival y a la semana y es ahí cuando se ganan los lugares. No nos fijamos en el pasaporte ni en lo que hicieron en el pasado", sentenció.

Los Rayados, ocupan la sexta posición de la tabla con 10 unidades y si quieren aspirar a alcanzar la cima tendrán que derrotar a los Hidrorayos en su estadio, plaza que últimamente se le ha complicado a los de Nuevo León, quienes en los últimos cinco partidos celebrados ahí solo han conseguido un triunfo, tres empates y una derrota.

Mientras que los dirigidos por el Profe Cruz, buscarán aprovechar su localía para sumar de a tres y salir del fondo de la tabla, en la cual, se ubican hasta el puesto 14 con cinco puntos.

