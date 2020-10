Monterrey, con partido 'vital' ante Puebla en sus aspiraciones por la Liguilla

Monterrey y Puebla buscarán terminar con los altibajos que han atravesado durante este torneo. Al momento ambos se encuentran entre los puestos de repechaje aunque hay seis puntos que les separa, diferencia que buscarán acrecentar los dirigidos por Antonio Mohamed.

Para el lateral regiomontano Daniel Parra, se debe dar prioridad a los resultados y después a las formas, ya que el jugador consideró que llevarse las tres unidades es una cuestión vital para colocarse entre los primeros puestos de la clasificación y poder estar entre los puestos de Liguilla.

“Lo importante es trabajar bien, pero es más importante sacar los 3 puntos para seguir peleando los puestos de arriba, las formas son importantes para conseguirlos de la mejor manera, pero lo que manda es el resultado", declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, los duelos ante el conjunto poblano se han hecho un tanto complicados para los del norte, pues en los últimos 10 duelos de liga que han disputado cuentan con tres victorias, tres derrotas y cuatro empates, aunque podrían hacer de su estadio una fortaleza, pues sólo han perdido en una de seis ocasiones en condición de locales.

Después del tropiezo que registró en el Clásico Regio, la Pandilla alcanzó a rescatar el triunfo frente a Querétaro en los últimos minutos, situación que les ha hecho replantear la importancia de evitar, en lo posible, el recibir goles, aunque la verdadera motivación es llevarse la victoria.

"Siempre se trabaja para ganar los partidos, son circunstancias que suceden en el partido que no nos permite. Estamos haciendo énfasis para empezar a dejar ceros. Si no recibes gol, los partidos no se pierden. Al final es una estadística nada más y lo que queremos es ganar el fin de semana”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JESÚS GALLARDO: ATLÉTICO DE MADRID Y SEVILLA TENDRÍAN EN LA MIRA AL MEXICANO