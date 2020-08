Lillini sobre empate ante Monterrey: 'No todo lo puede comprar el dinero'

Los Pumas consiguieron un importante empate frente a Monterrey que les permite despertar entre los primeros dos lugares de la tabla general y pese a la diferencia de nóminas que existe entre ambos planteles, el técnico universitario, Andrés Lillini, destacó que sus jugadores están para competir frente a cualquiera.

“Es real la diferencia de nóminas, pero el espíritu combativo de ir al frente y el talento quizás, no todo lo puede comprar el dinero, ellos tienen grandes jugadores, pero Pumas tiene jugadores del mismo talento, sino hoy hubiéramos sido superados en goles ampliamente, no me fijo en la nómina porque yo creo que si no el futbol sería muy fácil entre ricos y pobres, más en un torneo como el mexicano. Hoy nosotros competimos al máximo nivel, nosotros usamos a nueve jóvenes de Fuerzas Básicas y no perdemos qué es lo principal, podemos competir en todos lados, no me fijo en lo que dicen de la nómina”, aseguró el estratega.

Más allá de conseguir un punto frente a un gran rival, la suma de unidades le permite a Pumas mantenerse dentro de los primeros lugares del campeonato.

“No festejo los empates, pero por supuesto que enfrentamos a un rival poderoso con cambios importantes que te hacen siempre ir leyendo el partido de diferente manera, en lo estadístico el empate nos sirvió para sumar y no dejar de estar en los primeros lugares”, mencionó el técnico.

A pesar del buen torneo que ha tenido Lillini al frente del equipo, su plan no es continuar dirigiendo en el Máximo Circuito el resto del torneo y reconoció que asumió el reto de dirigir a los Felinos porque le pidieron asumir el reto.

“Respecto a mi continuidad tienen que hablar con Jesús Ramírez porque yo no estoy en condiciones de decidir eso, no hemos hablado nada porque yo suelo estar muy metido con los partidos”.

“No planifiqué mi vida para ser técnico de Primera División, sinceramente no tengo en mi mente esa idea en la cabeza, acá voy a estar hasta el momento en que la directiva quiera y no me voy a correr si me necesitan”, comentó el argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS Y MONTERREY IGUALARON EN CU CON PAR DE PENALTIS.