Rayados permitirá entrada gratis a abonados para el Play-In ante Pumas en el Estadio BBVA

Monterrey anunció que sus abonados tendrán acceso gratuito al partido de Play-In ante los Pumas de la UNAM, programado para el domingo 4 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio BBVA. Esta medida busca incentivar el apoyo al equipo regio en lo que será su última oportunidad para clasificar a los Cuartos de Final del Clausura 2025, tras su derrota ante Pachuca.

“Los Abonados Rayados podrán descargar sus boletos sin costo, para apoyar al Monterrey en este encuentro”, informó el club a través de su sitio oficial.

Los boletos sin costo estarán disponibles para descarga desde las 19:00 horas del martes 29 de abril hasta las 12:00 horas del jueves 1° de mayo, exclusivamente a través de la página oficial de Rayados. Por su parte, la venta general arrancará el viernes 2 de mayo a las 11:00 horas.

Último boleto a los Cuartos de Final del Clausura 2025

El enfrentamiento entre Rayados y Pumas definirá al octavo clasificado a la Liguilla, y el vencedor se medirá ante Toluca en Cuartos de Final. Las demás llaves ya están definidas, América vs. Pachuca, Cruz Azul vs. León y Tigres vs. Necaxa.

Los Rayados de Monterrey llegaron a este punto luego de caer ante Pachuca, lo que dio a los Tuzos su pase directo a cuartos. Mientras tanto, Pumas, que terminó en la décima posición, avanzó tras vencer a Juárez en la primera ronda del Play-In.

Cabe destacar que en la Jornada 12 del Clausura 2025, Monterrey ya venció a Pumas con marcador de 1-3 en el Estadio Olímpico Universitario.

Incidente de violencia tras la derrota ante Pachuca

Tras la derrota de Rayados ante Pachuca el pasado domingo, se reportó un incidente de agresión en el Estadio BBVA. Un aficionado tuzo era entrevistado por Canal 28 cuando fue empujado por la espalda por un hincha de Rayados. A pesar del acto provocador, el seguidor de Pachuca decidió no responder a la agresión y se retiró del lugar.

El incidente se une a varios que se han suscitado en el estadio BBVA en las últimas semanas, donde los seguidores de Monterrey han mostrado su peor cara, especialmente en las derrotas.

