Santos, a imponer condiciones ante un Monterrey que sigue sin recibir gol

Después de lo conseguido por Tigres en el Mundial de Clubes, el entrenador de Rayados, Javier Aguirre, está convencido de que la Liga MX está entre las mejores 10 competencias del planeta debido al crecimiento e infraestructura que posee.

"La Liga MX está entre las 10 mejores del mundo. No sabría en qué lugar ubicarla en cuanto a infraestructura, comercialización, a nivel de juego, salarios, estadios, pero yo sí sé que en estos 20 años (en los que estuvo fuera) he notado una evolución magnífica.

"En estos 20 años que estuve ausente, sí que hubo evolución. Ahora los equipos tienen filiales Sub 20 y Sub 17, una liga femenina. Además, las instalaciones, es muy difícil que un equipo de Primera División no tenga unas instalaciones como las que hay en Europa", detalló en conferencia.

Con respecto al compromiso de esta tarde frente a Santos, el 'Vasco', minimizó el hecho de que su equipo no ha recibido ni un gol en el Guardianes 2021, ya que su objetivo es el calificar para después pelear por el título.

“No tenía ni idea. Ni era mi interés, al final de cuentas lo único que vale es el calificar, entrar a la Liguilla y posteriormente afrontarla. Queremos jugar cada día mejor, conseguir puntos.

“Si esos e va consiguiendo y a la par se van consiguiendo números importantes, bienvenido”, concluyó.

