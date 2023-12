¿'Guiño' a Rayados? Nahuel Guzmán reveló la razón por la cual jugaría con la 'Pandilla'

Nahuel Guzmán lanzó su pódcast y en el primer episodio, que salió este martes 5 de diciembre, ya dio mucho de qué hablar, sobre todo por una respuesta en específico, en referencia a Tigres y Rayados de Monterrey.

Al guardamenta argentino le preguntaron si prefería jugar con la 'Pandilla', o Rosario Central, que es el acérrimo rival Newell's Old Boys, equipo en el que Guzmán inició su carrera. Por lo que ninguna de las dos opciones le hubiera dejado bien parado.

Sin embargo, Nahuel salió al quite de una manera cómica e ingeniosa, ya que dijo que elegiría al equipo regio pero solo para dejarse meter muchos goles.

"¡Qué difícil, eh! Me pasa y lo tengo que explicar y contextualizar, no podría vivir en Rosario, no tendría perdón", señaló el guardameta de Tigres. "“Yo en cambio podría, te voy a dar un rebote… me voy a Rayados como un Caballo de Troya, que me tengan que sacar a los 20 minutos cuando vamos perdiendo 7-0″, respondió entre risas.

Nahuel y los Tigres están en concentración de cara a las Semifinales del Apertura 2023, en las cuales los de San Nicolás de los Garza enfrentarán a los Pumas de la UNAM.

