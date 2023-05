Monterrey vs Tigres: El finalista regio del Clausura 2023 se define en el BBVA

Los Tigres quieren rugir en el Gigante de Acero y eliminar al Monterrey, para después pelear por el que sería su octavo título de Liga MX. Javier Aquino aseguró que no le tienen miedo a los Rayados, que tienen la ventaja de jugar en casa y que llegarán con la etiqueta de favoritos por terminar el torneo regular como superlíderes.

"Pienso que será un partido parejo, que se definirá por los detalles y la concentración. Hay que estar apegados al plan. A nosotros no debería de importarnos si ellos están presionados o no. Hay que estar al 100 por ciento. Iremos a buscar el triunfo en su casa", mencionó en conferencia de prensa.

El mediocampista cree que los felinos mejoraron tras la llegada del entrenador Robert Dante Siboldi: "Creo que hemos venido mejorando en muchos aspectos. Todos sabemos a lo que juegan. Ellos han hecho una gran temporada. Nosotros henos crecido mucho", agregó. Los de San Nicolás de los Garza necesitan ganar por cualquier marcador, pues con el empate avanzan los de Guadalupe.

"Nosotros vamos a buscar el triunfo. Si el gol cae en el minuto 1, excelente. Si el gol cae en el 90, da igual. La victoria es la que nos da el pase a la final. Tendremos que ser pacientes y estratégicos", añadió.

Al equipo de la UANL le suele ir bien en la cancha del Estadio BBVA, pero Javier Aquino no se confía.

"Si bien hemos tenido bueno resultados, creo que cada partido es diferente. Los números van a estar ahí siempre, van a ser parte de la historia, pero se quedan fuera. No pensamos que va as ser fácil ganar, será un partido complicado", concluyó.

Hora: 19:06

Estadio: BBVA

Árbitro: Luis Enrique Santander

Transmisión: Fanatiz y Fox Sports