Rayados: Libres y Lokos 'apoyaron' a Hugo González tras ataques de la afición de Monterrey

Los 'ataques' en contra de Hugo González continúan en Monterrey, aunque en esta ocasión fueron los aficionados de Tigres quienes mandaron un mensaje al portero de Rayados.

A las afueras del Estadio BBVA, mantas hacia González fueron colgadas con firma de los Libres y Lokos, barra felina, en respuesta a mensajes que aficionados de Rayados habían colgado de la misma manera 24 horas antes.

"Fuera manos guangas. Lárgate Hugo", menciona una manta. "Con la afición no se juega, #hagámoslo bien", se leía en las mantas de los seguidores de Monterrey el día miércoles, a lo que irónicamente contestaron los de Tigres.

"Como no tienes hinchada, te venimos a alentar. No se va, no se va, Hugo no se va. Hugo manos firmes. Hugo el BBVA es tu casa", fueron los mensajes de los Libres y Lokos a González en tono sarcástico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: AFICIÓN SE MANIFESTÓ CON MANTAS EN CONTRA DE HUGO GONZÁLEZ