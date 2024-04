Tano Ortiz 'aconseja' a Nahuel Guzmán tras incidente con el láser: 'Hay que hacerse responsable'

Con la Comisión Disciplinaria dando a conocer los castigos tanto para Nahuel Guzmán como para Tigres en las próximas horas el entrenador de Rayados, Fernando Ortiz, dio a conocer su opinión, dando además un consejo para el portero del cuadro felino.

Días después del incidente donde Nahuel Guzmán apuntó con un láser al rostro del portero de Monterrey, Esteban Andrada, el entrenador del equipo aseguró que el trata de no involucrarse en dicha situación, pero espera que Guzmán ‘se haga responsable’ de sus acciones.

“Es un tema que no me compete, no tengo la mínima voz para opinar, me enfoco en mi equipo, es algo que no me voy a meter porque no me corresponde, mi opinión pasa a un costado. Me gustaría que habláramos de otras cosas futbolísticamente, no soy la persona indicada, no importa quien lo haya hecho o dónde, hay que hacerse responsable, tratar de armar y formar una liga más bonita, de mí parte no tengo más que decir sobre eso”, reveló en conferencia de prensa.

Tano Ortiz también dio su opinión con respecto a una posible sanción a Esteban Andrada, luego de que el arquero de Rayados llamó ‘cagón’ a Nahuel Guzmán mediante una publicación en Instagram, tras el incidente con el láser.

“Volvemos a retomar algo que ya di mi opinión, no soy yo quien para decir si está bien el castigo o que tengan que hacer, no puedo decir ‘sí merece esto o no’. Creo que hay estipulado en reglamento, si habrá un castigo, Andrada será responsable de la situación, ya es una persona adulta de lo que escribe o deje de escribir”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE AGOTAN BOLETOS PARA EL PUMAS CONTRA AMÉRICA EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO