Tano Ortiz tras perder el Clásico Regio: 'No sé si la victoria de Tigres fue merecida, pero estamos dolidos'

Un resultado engañoso. A pesar de que Monterrey perdió por 3-0 ante Tigres, Fernando Ortíz no se mostró tan convencido de que el cuadro felino haya merecido llevarse la victoria, ya que considera que el marcador no refleja lo que sucedió en el encuentro.

"Obviamente que duele, estamos dolidos de haber perdido ante el rival de la Ciudad, esa es la realidad. Haciendo un análisis rápido, el resultado refleja el juego del rival. A veces el futbol tiene estas cosas, se encuentran con un gol de un jugador de gran jerarquía, se llevan una victoria, no sé si realmente merecida, pero es un dolor para nosotros haber perdido así", señaló Ortíz.

Estas palabras del director técnico argentino tienen como sustento que su equipo tuvo un 53% de la posesión de la esférica, fueron el que más pases realizó y acertó; además, estuvieron muy parejos en la cantidad de tiros a portería que realizaron, ya que los Rayados hicieron 10 mientras que los felinos hicieron tres más.

Ortíz destacó que este resultado terminó por ser tan aparatoso debido a una cuestión de contundencia: "Fueron más de 20 minutos que no fuimos contundentes, quizás el resultado hubiera sido otro, ellos tuvieron la primera y supieron aprovechar cada momento. "Meter goles (fue lo que nos faltó), con respecto a las zonas defensivas, sabe cómo me gusta jugar. Duele, es un Clásico, me queda claro de que el Monterrey siempre va a buscar los partidos en cualquier cancha".

Finalmente, el director técnico de Monterrey explicó su decisión de sacar del terreno de juego tanto a Sergio canales como al Tecatito Corona: "Necesitaba hacer cambios, mover un poco la idea. Sergio no estaba para los 90 minutos, Jesús, hace poco tiempo que está con nosotros. Necesitaba mover piezas, necesitaba encontrar soluciones. No voy a poner un pretexto a la hora de un resultado, lo mejor que podía poner en el campo de juego. Si bien Sergio Canales no era una posición que acostumbra jugar, a mi forma de ver, tenía que estar ahí. Después, del banquillo, sale el rival con línea de cinco al principio, no fuimos contundentes".

