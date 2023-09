Robert Dante Siboldi promete protagonismo de Tigres ante Rayados: 'No saldremos a especular'

Un clásico parejo. Tigres y Monterrey se enfrentarán en la edición 133 del Clásico Regio, la cual apunta a ser bastante pareja debido a las condiciones en que llegan ambas instituciones y sus pocas ausencias para este compromiso.

Nuevo León se verá paralizado este sábado con una edición más del Clásico Regio, el cual estará enfrentando al cuarto lugar de la tabla (Tigres) contra el quinto (Monterrey), siendo una muestra de la igualdad de condiciones en las que llegan ambas instituciones.

Este sentimiento de igualdad en la que llegan ambos equipos es compartido por el director técnico del equipo felino, Robert Dante Siboldi, el cual comentó que: “es más disputado o más parejo, quizás, en ambos equipos hay buenos jugadores y los partidos salen más parejos, yo no concibo que ambos equipos salgan a especular o no perder. Se toman recaudos siempre para cada juego pero en los clásicos se toman los recaudos de la defensa en virtud del rival, en la semana trabajamos eso pero siempre pensando en nuestra idea y modelo de juego".

Por si fuera poco, ambos clubes llegan con bajas contadas para disputar este duelo. En el caso de los universitarios, Ozziel Herrera es la única baja que tendrán debido a que no ha logrado recuperarse de un desgarro muscular del recto anterior del muslo derecho que sufrió a inicios de septiembre. Por su parte, los Rayados aún no tienen definido a su delantero centro, ya que Rogelio Funes Mori no ha estado entrenando durante los últimos días con el equipo y Alí Ávila salió expulsado en el último juego.

A pesar de que estas bajas podrían hacer bajar la guardia a Tigres, Siboldi tiene claro que sus próximos rivales tienen la plantilla suficiente para solucionar este problema: "yo creo que ambos equipos saldrán al campo pensando en poner el 11 inicial buscando salir a ganar el partido. Creo que Rayados tiene un plantel suficiente como para poder tener las diferentes variantes tener las diferentes variantes ante sus posibles bajas".

