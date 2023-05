Aldo de Nigris, exfutbolista de los Rayados y quien fuera parte del cuerpo técnico de Víctor Manuel Vucetich, ha anunciado su salida del equipo de Monterrey.

De Nigris escribió una carta de despedida en la que afirmó que le fue anunciado que no continuaría más con el cuadro regiomontano.

Esta es la carta que escribió Aldo de Nigris en sus redes sociales

Hola a todos en especial a la afición rayada. Me avisaron que ya no voy a continuar en el proyecto del Club de Futbol Monterrey.

Ha sido un viaje de 4 años desde que me incorporé como auxiliar institucional al club de mis amores, siempre con mucha responsabilidad y compromiso viendo por el bien de la Institución y de todos los que defienden este sentimiento de ser rayado.

No es fácil y cuesta mucho trabajo decir adiós. Me quedo con esa gran experiencia y aprendizaje que tuve en esta gran institución. Sobre todo, con los grandes seres humanos y profesionales que he conocido.

Aprendí de los mejores técnicos como en mi primera etapa con Mohamed donde logramos el campeonato. La segunda etapa, con el Vasco Aguirre donde se sufrió, pero se consiguió otro campeonato.

Después tuve el honor de que me invitaran de director técnico en el equipo de Raya2, de la Liga Expansión, en donde colaboré en la formación y proyección de los jóvenes de Fuerzas Básicas del Club que están en búsqueda de cumplir su sueño de jugar en Primera División.

En mi última etapa, recibí la invitación de Vucetich para formar parte de su Cuerpo Técnico. Una invitación que acepté inmediatamente, gran oportunidad para aprender de un entrenador ganador y con gran legado en los Rayados y en el Futbol Mexicano. Fue un honor trabajar con un histórico del Monterrey y del Futbol Mexicano.

Desgraciadamente no logramos el campeonato. Fue un golpe muy duro para todos, después de haber hecho un torneo histórico en puntos. Nos dolió en el alma al gran grupo humano integrado por todos los jugadores y cuerpo técnico Ahora toca llevar a cabo todo lo que he aprendido en este ciclo de mi vida que hoy se termina. A buscar nuevos retos y a seguir preparándonos para las oportunidades que se me presenten.

Gracias a todos y a cada una de las personas que forman parte de esta Institución. Gracias a todos los que me apoyaron en los momentos difíciles, y, sobre todo, gracias a la afición por su cariño. Me voy tranquilo porque siempre me entregué al máximo, dando mi mayor esfuerzo y defendiendo este escudo con orgullo y sobre todo con pasión.

Les deseo mucho éxito y lo mejor a esta gran Institución y a toda la afición que quiero tanto. No me despido porque sé que algún día volveré.

— Aldo De Nigris (@DeNigris9) May 30, 2023

Las formas si importan, tanto dentro de la cancha, como fuera de la misma, jueguen en equipo, exigiéndose al máximo, dejen el ego personal un lado y vean por la institución, no se salven solos, mejor intenten salvarse todos juntos en grupo porque aquí no gana uno ni pierde uno, aquí perdemos y ganamos todos.

Soy Aldo De Nigris y siempre los llevaré en mi corazón.

